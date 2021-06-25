Yks Dolayısıyls Özel Halk Otobüsü Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi

Yks Dolayısıyls Özel Halk Otobüsü Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca hafta sonu düzenlenecek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), dolayısıyla özel halk otobüslerinin saatleri yeniden düzenlendi.

Yks Dolayısıyls Özel Halk Otobüsü Sefer Saatleri Yeniden Düzenlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca hafta sonu düzenlenecek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), dolayısıyla özel halk otobüslerinin saatleri yeniden düzenlendi.

Nevşehir'de hafta sonu gerçekleştirilecek olan binlerce öğrencinin katılacağı YKS dolayısıyla özel halk otobüslerinin kalkış saatlerinde yeni bir düzenleme yapıldı.

1, 2, 3, 4 ve 5 Nolu hatlarda yapılan düzenleme ile birlikte Cumartesi ve Pazar günü sınav başlangıç saati öncesinde ve sınav sonrasında duraklarda yoğunluk yaşanmaması için sefer sayıları arttırıldı.

Yapılan düzenleme ile birlikte bu hafta sonu özel halk otobüslerinin sefer saatlerinin çizelgesi Nevşehir Belediyesi'nin web sayfasındaki Gerekli Bilgiler bölümünde güncellendi.

Kaynak: Habermetre