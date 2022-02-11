YKS'den itibaren baraj puan uygulaması kaldırıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), ?2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) ve Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde YKS'ye ilişkin alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yayımlandı. ?2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada 2022- YKS Başvuru Kılavuzu'nun yayınlandığını belirterek, "Değerli adaylarımız, 18- 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 2022- YKS Başvuru Kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat- 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz. 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran (165 Dakika), Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran (180 Dakika), Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran (120 Dakika). Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel