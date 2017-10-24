YKS'de yeni puan sistemi nasıl olacak? Yüksek Öğretim Kurumları sınavı neler getirecek? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'ün internet adresindeki "Yükseköğretim Kurumları Sınav Sistemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları"na eklemeler gerçekleştirdi. Yeni yapılan eklemelere göre, YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl YKS'de puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacak. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecek. Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumundaki sosyal bilimler-2 testinde yer alan 12 soruluk felsefe grubu testinde, adaylara felsefe sorularının da tabii olarak yöneltileceği, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının 150 ve üzeri olması gerektiği bildirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar sınav başladıktan ne kadar süre sonra sınav salonundan ayrılabileceğiyle ilgili ise adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirleneceği, buna ilişkin bilgilerin Başvuru Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin web sayfasında bildirileceği ifade edildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar için YGS-LYS sistemindeki durum söz konusu olacak. Yani bu durumdaki adaylar sınavda ilave felsefe grubu sorularını cevaplayacak, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını cevaplandırmayacak. Felsefe Grubu sorunlarında Felsefe sorularının dahil olup olmadığına ilişkin ise "Felsefe Grubundaki sorulara Felsefe soruları "tabii olarak" dahildir. 15. Soruda, ikinci oturumda testlerin içeriğine yönelik verilen açıklamada, Felsefe Grubu sorularında Felsefe dışındaki alanlardan hangilerinin dahil olduğunun belirtilmesi amacı ile sadece Mantık, Psikoloji ve Sosyoloji belirtilmiştir" denildi. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabileceği yle ilgili ise, Özel Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile başvurulabileceği kaydedildi. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da 150 ve üzeri olması gerekiyor.