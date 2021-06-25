YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?
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YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?

YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?
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YKS'ye girecek adaylar sınav hakkında çeşitli detayları merak ediyor ve internette araştırma yapıyor. Konu hakkında en çok merak edilen detaylardan biride maske hakkında oldu. Peki, YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?

Üniversite sınavına girecek öğrenciler YKS hakkında detaylı aramalar yapıyor. Öğrenciler, YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi gibi konuları araştırdı. Peki, YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?

YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi. Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.

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