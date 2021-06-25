YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?

YKS'ye girecek adaylar sınav hakkında çeşitli detayları merak ediyor ve internette araştırma yapıyor. Konu hakkında en çok merak edilen detaylardan biride maske hakkında oldu. Peki, YKS'de maske zorunlu mu? Maskesiz sınava girilir mi?