YKS'de kritik 15 gün kuralları

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgür Akoğlan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınav kaygısı, heyecan, sevinç, üzüntü, pandemi etkisi gibi çok karmaşık duyguları barındıran bir sınav hazırlık sürecinin sonuna gelmek üzere olduğunu belirtti.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgür Akoğlan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınav kaygısı, heyecan, sevinç, üzüntü, pandemi etkisi gibi çok karmaşık duyguları barındıran bir sınav hazırlık sürecinin sonuna gelmek üzere olduğunu belirtti. Akoğlan, öğrenciler için son 15 gün kurallarını sıraladı.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, "Hedefler belirlendi, sabahlara kadar ders çalışıldı, denemeler çözüldü. İyi, bazen de kötü sonuçlar geldi, motivasyon düştü. Tüm bu yaşananlara rağmen sınava 2 hafta kaldı. Sınav maratonunda depar atacağımız an geldi" diye konuştu.

"SORU SAYISI 400'ÜN ALTINA DÜŞMESİN"

Özgür Akoğlan, son 15 gün kurallarını şöyle sıraladı:

"Ders çalışma sürelerinizi 2 saatten aşağı çekmeyin. Unutmayın sınavda 2 saat 15 dakika oturacaksınız, fiziksel olarak alışmanız lazım. Seri denemelere başlayın, bir gün TYT, ertesi gün AYT çözün. Günlük çözülen soru sayısı 400'ün altına düşmemeli ancak eksik olduğunuz konulardan çözmeye gayret edin. Nicelikle değil nitelikle ilgilenin. Fark derslerinden bol soru çözün. Eşit ağırlık öğrencileri fizik, kimya, biyoloji; sayısal öğrencileri tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü soruları çözmeli."

"BAŞARISIZ OLUNAN KONULARLA UĞRAŞIN"

Denemelerde başarısız olunan konulardan çıkacak sorularla uğraşmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Akoğlan, "Son 4 yılın TYT ve AYT sorularını çözün. ALES sorularına, IB Programı sorularına göz atın. Çalışırken kusursuz ve sessiz ortamlarda çalışmayın, müzik dinleyerek ya da televizyon karşısında çalışmayın. Çünkü beynimiz koşullanır, sınavda aynı ortamı arar. Her gün en az 40 paragraf tipi soru çözün. Okuma hızını artırmak için 30 dakika kitap okuyun. Unutmayın hızlı okuma dikkat eksikliğini azaltır. Sınava kalan süreyi düşünmeyi bırakıp sonuca odaklanın. Deneme sınavı sonuçları sizde kaygı oluşturuyorsa puan hesaplama yapmayın. Sadece yanlış yaptığınız soru tiplerine bakın" dedi.

"ABUR CUBURDAN UZAK DURUN"

A vitamini içeren besinler tüketmeye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Akoğlan, "Sabah en geç 7'de uyanıp kahvaltıyı 8'den önce bitirin. Sınav öncesi sindirim bitmeli. Aile içi sorunlar, arkadaş ilişkileri, sosyal medya, telefon askıya alınmalı, olumsuz içerikli haberler izlenmemeli. Her gün dışarıda yürüyüş yapın. Sakatlık ihtimali olan spor ve hareketlerden uzak durun. Fast food ve abur cuburdan uzak durun. Bu gıdaların bozduğu kan şekeri dengeniz, enerji dalgalanmalarıyla konsantrasyonunuz üzerinde olumsuz etki yapacaktır. Sınavlarla ilgili yapılacak olan yorumlardan uzak kalın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı