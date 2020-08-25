YKS'DE ilk 20 bine giren GASMEK öğrencileri Gaziantep'in gurur kaynağı oldu
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YKS'DE ilk 20 bine giren GASMEK öğrencileri Gaziantep'in gurur kaynağı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 20 bine giren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencilerinin Türkiye genelinde sağladıkları başarıyı Fıstık Park'ta düzenlediği buluşmada hediyelerle taçlandırdı.

YKS'DE ilk 20 bine giren GASMEK öğrencileri Gaziantep'in gurur kaynağı oldu
25.08.2020 16:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:46

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 20 bine giren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencilerinin Türkiye genelinde sağladıkları başarıyı Fıstık Park'ta düzenlediği buluşmada hediyelerle taçlandırdı.

Genç nesillerin gelecekteki hayatını şekillendirme konusunda önemli bir dönemeç olan YKS sınavının sonuçları Gaziantep'in yüzünü güldürdü. Başkanı Fatma Şahin'in "Eğitim Dostu Kent" anlayışından hareketle GASMEK kurslarına yönelik çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarıya imza atarak 144 öğrencinin YKS sınavında dereceye girmesine gerek GASMEK çatısı altında verilen örgün eğitimler gerekse de yeni tip Koronavirüs (COVID-19) sürecinde RAUNT Eğitime Destek Programı ile önemli katkı sağladı. Bu kapsamda Başkan Şahin, sınavda başarılı öğrencilere hediyelerini vermek amacıyla Fıstık Park'ta buluştu.

Etkinlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan yer aldı.

"Siz gençlerimizi kalkınmanın bir parçası yapmak istiyoruz"

Fıstık Park'ta YKS'de derece alan öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siz gençlerin gözündeki ışık yolumuzu aydınlatıyor. Sizin eğitim aşkınız bizi heyecanlandırıyor. Karşımda geleceğin öğretmenleri ve doktorlarını görüyorum. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Sizlere baktığım zaman Gaziantep ailemizin en güçlü insanları görüyorum karşımda. Biz çok özel bir milletiz. Bizim yola çıkarken söylediğimiz bir şey vardı; 'eğitimde önce insan, sağlıkta önce insan' dedik. Bir insanın geleceğe hazırlanması için eğitim büyük bir fırsat veriyor. Hepimizin hayatı birbirimizin aynısı. Büyük bir mücadele ve gayret var. Memleketin en büyük gücünün beşeri sermaye olduğunu yola çıktığımız ilk andan beri biliyoruz. Nerede doğarsa doğsun, köylü olsun şehirli olsun herkes hizmetlerin en iyisine layıktır. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Eğitimde önemli olan şey sizleri kalkınmanın bir parçası yapabilmektir. Sizlerin doğuştan gelen yeteneğinizi sizlere sunulan eğitimlerle fark edebiliriz. Aslında fırsat eşitliği verince nasıl büyük bir başarı sağlandığını bu bahçe bizlere gösteriyor. Sizler disiplinli bir çalışma anlayışı sergilemediğiniz sürece tabi ki bizim yaptıklarımızın karşılığı olmaz. Her şey siz gençlerde başlıyor. Bize düşen şey sizin önünüze düşen taşları kaldırmak. Kalkınma yerelden başlıyor artık. Hizmet ve sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir. Aslında siz, bu başarı kapasitesine sahipsiniz. Biz yaptığımız çalışmayla gönülden gönüle giden yolu açıyoruz. Biz, 2014'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğimizde ekip olarak amacımız Gaziantep'in bütün bölgelerinde aynı fırsat eşitliğini sağlamaktı. Bugün burada yazılan başarı hikayelerinin bir benzeri diğer ilçelerimizde de var. Bunun haklı gururunu yaşamak çok güzel" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantepliler için çok büyük bir şans olduğunu söyledi. Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise bugünün çok güzel bire gün olduğuna işaret ederek, ilk 20 bine giren GASMEK öğrencilerini gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Derece alan isimlerden GASMEK öğretmenlerine teşekkür

GASMEK'te aldıkları eğitimle ilk 20 bine giren Melih Alçık ve Betül Arslan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine pandemi döneminde sağladıkları uzaktan eğitim sistemi olan RAUNT hizmeti için teşekkürlerini ileterek, derece almalarındaki en büyük payın GASMEK öğretmenlerinin öğrencilerle yakından ilgisi ve uzaktan eğitim sistemi olduğunu ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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