YKS'de ikinci oturum heyecanı
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YKS'de ikinci oturum heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

YKS'de ikinci oturum heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı.

YKS'de ikinci oturum heyecanı

ELAZIĞ - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Zamanında gelen adaylar pandemi tedbirlerinde içeri girerek ter dökerken, yakınları da bina önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Dün sınavının çok güzel geçtiğini belirten Tunahan Demir, "Türkçe geçen seneye göre kolaydı ama matematik zordu. Bir senedir çalışıyoruz. Emeğimizin hakkını alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Tüm adaylara başarılar dilerim. Herkesin gönlünden geçen olsun" dedi.

Dünkü sınavda matematiğin zorladığını dile getiren Ekin Suataç, "Diğer üçünde sıkıntı yoktu da matematik daha zor geldi. Bugünkü sınavın daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Zor olacağını düşünmüyorum. Çok çalıştım. Umarım iyi geçer. Tıp okumak istiyorum. Dünkü matematik biraz moralimi bozdu. Bugün iyi gelirse tıp yazacağım" diye konuştu.

Sınava kardeşini getirdiğini ifade eden Furkan Yıldız, "Çocuklar çok emek verdi. Allah hepsinin yardımcıları olsun. Hepsinin gönlüne göre versin. Dünkü sınavı iyi dedi. Genelde şu an sorular okuduğunu anlama üzerine yapılıyor. Okuduğunu anlayanlar sınavlarını daha güzel yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Bir yıl çocuklarıyla beraber ders çalıştıklarını aktaran Bülent Suataç, "Biz de onlarla koşturduk. Beraber emek verdik. Umarım iyi geçer ve başarılı olurlar. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kızım çok çalıştı ve emek verdi. Tıp fakültesi istiyor. Umarım gerçekleşir" diye kaydetti.

YKS'de ikinci oturum heyecanı
YKS'de ikinci oturum heyecanı
YKS'de ikinci oturum heyecanı
YKS'de ikinci oturum heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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