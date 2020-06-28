"YKS'de ikinci gün" heyecanı
Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
28.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:34
Çanakkale'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Çanakkale'de üniversite adayları, AYT için okullara alındı.
Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyup maskelerini takarak sınav salonlarındaki yerlerine oturdu.
Üniversite adaylarının yakınları ise okul dışında bekledi.
Kaynak: AA