YKS'de birinci olan öğrencisine 450 bin liralık lüks aracını hediye etti
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YKS'de birinci olan öğrencisine 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı kursun kurucusu İlker Nafile, söz verdiği 450 bin liralık lüks aracını hediye etti.

YKS'de birinci olan öğrencisine 450 bin liralık lüks aracını hediye etti
14.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:46

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı kursun kurucusu İlker Nafile, söz verdiği 450 bin liralık lüks aracını hediye etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye birincisi olan Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı IB Bilim Özel Öğretim Kursu sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile 450 bin değerindeki hediye etti. Zorlu bir dönemde gerçekleşen YKS'de yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ter döktü. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu endişeyle birlikte sınava hazırlanan YKS birincilerinden Gürkan İnal, gösterdiği başarı sonucu 450 bin liralık lüks otomobille ödüllendirildi.

YKS BİRİNCİSİ İNAL YA ODTÜ YA KOÇ ÜNİVERSİTESİ YOLCUSU

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden mezun olan Gürkan İnal, üniversite tercih listesinin de hazır olduğunu belirterek, "Başarım dolayısıyla çok mutluyum. Özellikle hocam İlker Nafile'nin sözünü tutarak araba vermesi beni ayrıca mutlu etti. Tercih olarak; Bilgisayar Mühendisliği'nde karar kıldım. Üniversite olarak; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Koç Üniversitesi arasında kararsızım. Saat 23.59'a kadar sürem var. Bu akşam tam kararımı verip onaylayacağım" dedi.

"ARABA, İYİ BİR MOTİVASYON OLDU"

TYT sınavından 500 tam puan alarak tercih listesini oluşturan İnal, sınava hazırlandığı eğitim kurumunun sahibi ve aynı zamanda matematik yazarı İlker Nafile'nin "Birinci olana arabamı hediye ediyorum" vaadinin teşvik edici olduğuna değindi. İnal, tüm dönem arabayı kazanma umuduyla sınava sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Aslında birinci olmayı çok beklemiyordum. İlker hocamın birinci olursam arabayı vereceğimi biliyordum. İyi bir motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) tarafından açıklanan ve tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen "1 Ekim 2020 tarihi sonrasında; üniversitelerimizin eğitim ve öğretim takvimlerine başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir" ibaresi dolayısıyla arabayla ilk seyahatinin rotasını belirleyen İnal, "Arabanın ilk nereye gideceğine dair bir seyahat planı yok. İstanbul'da okumaya karar verirsem büyük bir ihtimalle; İstanbul'a gider" dedi.

"TEKRAR KONTROL ETSİNLER"

Bu sene sınava giren tüm öğrenciler için sonuçların hayırlı olmasını dileyen IB Bilim Özel Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, tercih döneminin son günü hakkında konuştu. Nafile, "Bugün tüm öğrencilerin son olarak tercihlere bir bakmalarını istiyorum. Özellikle onay ekranı çok önemli, onay vermeden ekrandan çıkan öğrenciler olabilir" diye konuştu.

"TABİİ Kİ ÜZÜLDÜM AMA GÜRKAN'IN BAŞARISININ VERDİĞİ MUTLULUK, ÜZÜNTÜMÜ UNUTTURDU"

Çocukluğundan itibaren hayaller kurduğunu belirten Nafile, öğretmen olduktan sonraki hayalinin de YKS birinci çıkarmak olduğuna değindi. Gençlere, hayallerinden vazgeçmemelerini öğütleyen Nafile, "Zor şartlarda almıştım arabayı. Eski arabamı satmıştım üzerine kredi çekmiştim. 3 yıl boyunca kredi borcunu ödedim. 17 bin kilometrede, sadece evden işe gidip geldim. Araba almak bir hayaldi ve bunu başarmıştım. Şimdi başka bir hayalimi gerçekleştirdim ve Türkiye birincisi oldu öğrencimiz. Çok mutlu ve gururluyum. Bazen soruyorlar, 'Üzüldünüz mü?' diye, tabii ki üzüldüm. Ama Gürkan'ın başarısının verdiği mutluluk bu üzüntüyü tamamen unutturdu" dedi.

"GÜRKAN'A NASİPMİŞ"

Türk milletinin verdiği sözü tutmak gibi bir özelliği de olduğunu hatırlatan Nafile, arabayı öğrencisine hediye eden öğretmen olarak vatandaşın tepkisini çektiğini söyledi. Daha önce de öğrencilerini dereceye soktuğuna değinen Nafile, "Biz millet olarak bir söz verdiğimizde tutarız. Dolayısıyla ben bunu çok garipsemedim. İnsanlar çok garipsedi, özellikle de sosyal medyada. Yeni bir söz de değil bu, daha önce de söz vermiştim, 'Birinci olana arabamı vereceğim' diye. Daha önce 19'uncu, 60'ıncı, 100'üncü olan öğrencilerim olmuştu. Hepsi de beni arayıp, 'Gürkan'a nasipmiş' dediler. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç, özellikle de pandemi ile her anı çok zordu" ifadelerine yer verdi.

"ARACIN MUADİLLERİNİN 2. EL FİYATI 450 BİN TL"

Nafile, her öğrencisiyle özenle ilgilendiğini belirterek hediye ettiği aracın neredeyse sıfır bir araca yakın olduğunu aktardı. Nafile, "Aracım 2016 model ve ben sıfır olarak almıştım. Şu an 4 yaşında ve 17 bin kilometrede BMW 5.20İ aracımın modeli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah öğrencime kazasız, belasız binmeyi nasip etsin. Muadillerinin 2. el fiyatı 400-450 bin TL civarında. Eşim arabayı verdiğimi duyunca üzüldü. Ama biliyorsunuz bizim için dünyada 2 tane değerli kadın var, biri annemiz diğeri eşimiz. Aynı gün içerisinde ikisi de arayıp, 'seninle gurur duyuyorum' dediler" diye konuştu.

"GENÇLERE ÖNERİM; SÖZLERİNİ HER ZAMAN TUTMALARI"

Şu an arabasız kaldığını belirten Nafile, haberi duyan kişilerin olayı maddi olarak değerlendirdiğine değindi. Nafile, gençlere örnek olmak gerektiğini ve olayın bir de manevi boyutu olduğunu söyledi. "Benim söz verdiğim araç buydu. Ben bunu satıp daha uygun bir araç alma yoluna da gidebilirdim ama benim sözüm buydu ve ben sözümü tuttum. Bunun da çok doğal ve normal olduğunu düşünüyorum. Gençlere de sözlerini her zaman tutmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman kaybetmeyeceklerine yürekten inanıyorum" diyerek kurumunda emek veren tüm eğitim çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

BİR ŞAMPİYONDAN DİĞER ŞAMPİYONA BAŞARI DİLEĞİ

Türkiye milli formasıyla katıldığı tüm müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden ve 3 kez Olimpiyat Şampiyonu, 5 kez Dünya Şampiyonu, 10 kez Avrupa Şampiyonu olan birçok dünya rekoruna imza atan; kırdığı rekorlar neticesinde 'Dinamo' lakabını elde eden milli halterci Halil Mutlu'da IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni dolayısıyla alanda bulundu. Milli sporcu, YKS birincisi İnal'a Covid-19 selamı vererek, başarılar diledi. Milli halterci Mutlu, "Başarılı olan bir genç kardeşimiz var. Biz de zamanında başarılı olduktan sonra çok ödüllendirildik. Ödüllendirilmekten ziyade sözlerin yerine getirilmesi çok önemli. Öğrenci kardeşimizi ve IB Bilim'i kutluyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK MAYOMU HAK EDENE VERİRİM"

2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunda IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda öğrenim görecek öğrencilere de birinci olmaları durumunda sürprizleri olabileceğini söyleyen Mutlu, "Üstümüze düşen görevi yaparız. Şampiyonluk mayolarını hak edene veririz" ifadelerini kullandı.

"BABAM DÜNYADA BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY"

Aracın devir teslim töreni sırasında babası İlker Nafile'ye gurur dolu gözlerle bakan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Masal Nafile ise, bir dahaki aracın yabancıya gitmemesi için derslerine sıkı çalıştığını söyledi. Masal Nafile, "Babamla, Türkiye birincisi çıkardığı için gurur duyuyorum ama arabayı verdiği için üzüldüm. Üniversite sınavını kazandığımda babam bana da araba alacağı sözünü verdi. Ben de o yüzden şimdiden çok sıkı çalışacağım. Başka bir babam olsun istemezdim. Babam dünyada başıma gelecek en güzel şey" dedi.

Arabayı hediye edeceği kesinleştiğinde kızıyla ilgili komik bir anıyı paylaşan İlker Nafile, "Arabanın hediye edileceği açıklandığı ilk gün akşam eve geldiğimde 'kızım ne yapıyorsun?' diye sordum. 'Bundan sonraki araba yabancıya gitmesin diye çalışıyorum baba' dedi" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat - Gazi Taş - Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA

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