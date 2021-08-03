YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı

YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, "Tercihlerde esas olan adayın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, "Tercihlerde esas olan adayın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları için YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başlıyor. YKS sonrası adaylar 5 -13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yılın YKS sonuçlarında tercih yapabilme barajını geçen aday sayısının düşüşü ve yükselen başarı sıralamaları dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, bu yıl üniversite tercihlerinde, barajı geçen adayların başarı sıralamalarının geçen yıla göre yukarıya çıktığını belirtti. Sınav sonuçlarına dair detaylar veren Alyu, "Örnek vermek gerekirse; sayısal bölümden puan türünde 2020'de 347 puan alan bir aday 162 bin 701'inci olurken, 2021'de aynı puan ile 94 bin 866'ncı kişi olabiliyor. Diğer puan türleri için de geçerli olan bu durum barajı geçen öğrenciler için avantaj olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Alyu, tercih döneminde 180 barajını geçip, dört yıllık bölümleri tercih edebilecek aday sayılarında ciddi bir düşüşün olduğunu belirterek, "Bu düşüş puan türlerine göre sayısal puan türünde yüzde 44, sözel puan türünde yüzde 32, eşit ağırlık puan türünde yüzde 41 ve dil puan türünde yüzde 10. Bu tablo gösteriyor ki bu yıl dört yıllık bölümleri geçen yıla göre daha az aday tercih edebilecek." açıklamasında bulundu.

Tercihte kontenjan değişikliği de dikkate alınmalı

Alyu, tercih listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Tercih listesi mutlaka başarı sıralamasına göre oluşturulmalı. Tercihlerde hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerin başarı sıralaması şartları unutulmamalı. Tercihlerde esas olan adayın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli. Tercih listesine alınan bölümlerin özel koşulları okunmalı. Tercihlerde sadece sıralama değil, kontenjan değişikliği de dikkate alınmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Muslera Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:57:45. #1.15#

title