YKS birinci oturumu tamamlandı
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YKS birinci oturumu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan TYT tamamlandı.

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan TYT tamamlandı.

Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü.

Adaylar arasında en dikkat 70 yaşındakiçekeni ise Yeter Gül oldu.

'Okumanın yaşı yok' diyen Yeter teyze sınava torunlarıyla geldi.

Herkes torunlarını beklerken, torunları onun sınavdan çıkmasını bekledi.

Kocaeli'de YKS'ye girmek isterken yanlış okula giden öğrencileri, polis ekipleri

motosikletleriyle sınava yetiştirdi. (01.11'de) Polislerin bu davranışı herkesten takdir topladı.

YKS birinci oturumu tamamlandı
YKS birinci oturumu tamamlandı
YKS birinci oturumu tamamlandı
YKS birinci oturumu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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