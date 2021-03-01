YKS başvuruları son gün ne zaman? YKS başvurusu ne zaman sona erecek? ÖSYM 2021 YKS tarihi!

Haziran ayında yapılan YKS hakkında YKS başvuruları son gün ne zaman? YKS başvurusu ne zaman sona erecek? ÖSYM 2021 YKS tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, 4 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları hakkında merak edilen soruların yanıtları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini hatırlatarak öğrencilere kayıt yapmaları gerektiğine dair uyarı yaptı. YKS başvuruları son gün ne zaman? YKS başvurusu ne zaman sona erecek?

YKS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

4 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona eriyor. YKS 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu belirtildi ve başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

2021 YKS SINAV TARİHLERİ

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

BAŞVURULARDA E-DEVLET KOLAYLIĞI

İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS'ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

YKS başvuruları, bugünden itibaren 2 Mart'a kadar alınacak. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.