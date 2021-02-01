YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

01.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:14
YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

Yükseköğretime geçecek adayların başvurması gereken sınav tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

Bu yıl YKS tarihi, çıkacak konular adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

YKS NE ZAMAN?

2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak. 2021 yılı YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde yapılacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

4 Şubat Perşembe günü başlayacak YKS başvuruları nasıl yapılır? Aşağıda bulunan linki tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 15:14:33. #1.16#
title