YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?
Yükseköğretime geçecek adayların başvurması gereken sınav tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?
Bu yıl YKS tarihi, çıkacak konular adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?
YKS NE ZAMAN?
2021 YKS sınavı 1. oturum 26.06.2021 tarihinde, 2. oturum ve 3. oturum ise 27.06.2021 tarihinde yapılacak. 2021 yılı YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde yapılacaktır.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 YKS başvuruları 04.02.2021 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecek.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
4 Şubat Perşembe günü başlayacak YKS başvuruları nasıl yapılır? Aşağıda bulunan linki tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.