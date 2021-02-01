YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?

Yükseköğretime geçecek adayların başvurması gereken sınav tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru ekranı! 2021 YKS başvuru tarihi nedir? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS sınavı ne zaman?