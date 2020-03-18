YKS başvuruları için son gün! YKS sınavı ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eğitim, Güncel

YKS başvuruları için son gün! YKS sınavı ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı bavuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alındı. YKS geç başvuru günleri ise 18 - 19 Mart olarak belirlendi. 20 - 21 Haziran tarihlerinde üç oturum (TYT, AYT, YDT) şeklinde gerçekleştirilecek YKS sınavı ücreti de araştırılıyor. İşte, YKS 2020 başvuru kılavuzu.

18.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:33
YKS başvuruları için son gün! YKS sınavı ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavı ne zaman? TYT ne zaman? Başvuruların ardından 18 - 19 Mart günlerinde YKS geç başvuruları başladı. Üniversite hayalleri için üç oturum halinde düzenlenecek YKS sınavı için adayların son şansı! YKS sınavı geç başvuruları 19 Mart'ta bitiyor. YKS sınavı başvuru şartları neler?

2020 YKS başvuru kılavuzu için tıklayın...

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 19 MART!

ÖSYM tarafından her yıl lisans eğitimi için düzenlenen YKS sınavı 2020 yılında 20-21 Haziran tarihinde yapılacak. TYT sınavı 20 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 21 Haziran da gerçekleştirilecek. 6 Şubat - 3 Mar tarihlerinde başvuruları alındı, fakat çeşitli nedenlerle YKS başvurusu yapamayanlar için geç başvuru tarihi de 18 - 19 Mart olarak belirlendi. TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı başvuru ücreti 70 TL iken geç başvuru da her biri için 105 TL'dir.

YKS başvurusu için tıklayın...

YKS SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

* 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında

okumakta olan öğrenciler,

* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar,

* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar,

* Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

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