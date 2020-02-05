YKS Başvuruları 6 Şubat'ta başlıyor

05.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:29

3 Mart 2020'da son bulacak başvurular için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar başvuru süreci ile ilgili adayları uyardı; "Adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm" dedi.

Üniversiteye başlayarak gelecekte ki hayalleri için ilk adımları atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları 6 Şubat 2020 – 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.Başvuru süreci ile ilgili adayları bilgilendiren Uçar konuyla ilgili şunları söyledi;'' "Sınava girecek son sınıf öğrencileri başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilirler. Mezun adayların ise durum biraz daha farklı. ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilirler. Bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gitmeleri gerekecek.''

Bilgilerinizi mutlaka kontrol edin!

Başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değinen Uçar '' Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir'' dedi.

Sınav ücretinizi 4 Mart 2020 tarihine kadar yatırmalısınız

Adayların her bir oturum için 70 TL ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Uçar "Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerimi yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 210 TL olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 4 Mart 2020 mesai bitimine kadardır. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir'' diye belirtti.

Kaynak: Bültenler