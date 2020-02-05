YKS başvuru kılavuzu yayımlandı, ilk başvuru 6 Şubat'ta

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:39

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzunu yayımladı. YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak.

2020 YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2020-YKS'nin 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınav başvurularının 6 Şubat'ta alınmaya başlanacağı kaydedilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 06 Şubat- 03 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir."Duyuruda ayrıca, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin YKS kılavuzunda yer aldığı, sınava başvurmak isteyen adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği bildirilerek, "2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece 'Özel Yetenek Sınavı' sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

YKS başvurularını 3 Mart'a kadar yapamayan adaylar için 'geç başvuru tarihleri' ise 18-19 Mart olarak belirlendi.

Kaynak: DHA