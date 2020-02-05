YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020-YKS'nın başvuruları ise 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kılavuza göre YKS başvuruları yarından itibaren 3 Mart'a kadar alınacak. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için "geç başvuru günü" 18-19 Mart olarak belirlendi.
(Emin Kuvat/İHA)