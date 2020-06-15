YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
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YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

15.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:13

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA

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