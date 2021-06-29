YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri bugünden itibaren 6 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri bugünden itibaren 6 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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