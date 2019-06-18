YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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