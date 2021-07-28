YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 1'inci oturum Temel Yeterlilik (TYT) ile 27 Haziran'da uygulanan 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı