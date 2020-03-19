YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar, Güncel

YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değişmediğini, resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

19.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:56
YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değişmediğini, resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tözeniş, Avrupa'dan sonra son günlerde Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitime ara verilmesine neden olduğunu anımsattı.

Salgınla birlikte hayat akışının değiştiğini ve planların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Tözeniş, 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS öncesi belirsizlik yaşayan adaylara motivasyonlarını yükseltecek önerilerde bulundu.

Tözeniş, "YKS tarihi henüz değişmedi. Resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmeli. Morallerin yüksek olması ve hayallerden vazgeçmemek çok önemli. Kendimizin, ailemizin ve yakınlarımızın sağlığını korumak için evde olduğumuz bu süreci uzmanların söylediklerine uyarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik sağlığı da korumak adına kaygıları artırmamak için sosyal medyadan uzak durmaya çalışmak ya da orada geçirilen zamanları kısıtlamak gerektiğine dikkati çeken Tözeniş, "Sosyal medya okuryazarlığını önemsemeli bilinçli kullanıcı olmalı. Yaşam alanları sık sık havalandırılmalı ve açık hava yürüyüşleri yapılmalı. Rehavete kapılmadan ve panik yapmadan bu zorlu süreç atlatılabilir." tavsiyelerinde bulundu.

"Sıcak havalar bu kez çalışmaya engel olmayacak"

Ece Tözeniş, öğrencilerin sıcak havalarda ders çalışma motivasyonunu sağlamakta zorlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı zamanlarda krizi fırsata çevirmek gerekir. Bahar ayları geldiğinde adayların en büyük sıkıntısı arkadaşları da dışarıdayken güzel havalarda evde kalarak ders çalışmak oluyordu. Bu dönem herkes evlerinde olacağı için böyle bir sorun da yaşanmayacak. Ayrıca yapılması ertelenenler, zaman bulunamadığı için gerçekleştirilemeyenler hayata geçirilebilir. Gün en uygun saatlere bölünerek çalışma programı planlanabilir. Eksik olunan konular çıkarılarak öncelik onların tamamlanmasına verilmeli ve konu çalışmalarından sonra pekiştirmek amacıyla soru çözümleri yapılmalı. Sınava hazırlanırken tamamlanan konuların unutulmaması için bol bol soru çözülmesi gerekiyor. Deneme sınavlarından ve soru çözümlerinden sonra mutlaka yanlış yapılan sorular detaylı bir şekilde gözden geçirilmeli. Dikkat eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa o konuyla ilgili soru çözümleri yapılması şart. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa da o konular tekrarlanarak bilgi eksikleri tamamlanabilir. Bu süreçte bol bol kitap okunmalı çünkü soru tiplerinde okuma ve okuduğunu anlamanın soruyu doğru yapabilmek için çok önemli olduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

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