YKS adaylarına düzenli uyku için "ağır egzersiz ve aşırı kafein tüketimi" uyarısı
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YKS adaylarına düzenli uyku için "ağır egzersiz ve aşırı kafein tüketimi" uyarısı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara uyku düzeniyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

YKS adaylarına düzenli uyku için
09.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:02

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara uyku düzeniyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanlarından olan Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde en stresli zamanların sınav dönemleri olduğunu söyledi.

Sınav yaklaştıkça kaygı nedeniyle kişilerin uyku düzeni ve sürelerinde ciddi bozulmalar yaşandığını vurgulayan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşan sınavlar nedeniyle oldukça fazla sayıda çocuğumuzdan uyku problemiyle ilgili şikayetler geliyor. Başarılı olmanın en önemli nedenlerinden biri çalışmaktır. Çalışmalarımızı sınavda net bir şekilde ortaya koyabilmek için sınav öncesinde güzel bir uyku uyumamız gerekiyor. İyi bir uyku uyuyamadığımız dönemde kişilerin günlük yaşam ve bilişsel aktivitelerinde ciddi problemler yaşanıyor. Bu problemleri yaşamamak için mutlaka kişilerin uyku sürelerine uymaları gerekiyor."

"Çocuklarımız çalışmalarına güvensin"

Doç. Dr. Fidan, sınava yaklaşırken bir hafta ya da 10 gün öncesinden itibaren en geç saat 22.00'de uykuya geçilmesini önerdi.

Uykuda yaklaşık 8 saat kalınması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Sabah dinç bir şekilde kalmak gerekiyor. 8 saatlik uyku çocukların bilişsel yeteneklerinde maksimum performansı elde etmelerini sağlıyor." dedi.

Fidan, adaylara gün içinde ağır egzersizler ve aşırı kafein tüketiminden uzak durmalarını da tavsiye etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 18 yaş altındaki bireylere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı saatlerde açık havada gezinti yapılmasının uyku düzenlerinde artış ve rahatlama sağlayacağına dikkati çeken Fidan, "Çocuklarımız çalışmalarına güvensin. Sınavdan bir gün önce mutlaka sağlıklı şekilde uyumaları ve dinç bir şekilde kalkmaları gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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