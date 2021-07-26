YKS açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercih kılavuzu PDF! YKS puan hesaplama 2021! YKS sonuçları! YKS puan hesaplama! YKS sonuçları! YKS 2021! YKS ne zaman açıklanacak? YKS açıklandı mı? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

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YKS AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Bu süreç daha da kısalabilir ve Temmuz ayının sonu gibi üniversite sonuçları açıklanabilir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları açıklandıktan sonrahttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.