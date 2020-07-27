YKS açıklandı mı? YKS sonuçları erişime açıldı mı? YKS 2020 sonuçları açıklandı mı? Son dakika: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşti. Merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. YKS tercihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. YKS tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN? Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. YKS 1 GÜN ÖNCE AÇILANDI Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.