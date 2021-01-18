ÖSYM Başkanından sınav tarihi açıklaması: YKS, 26-27 Haziran'da yapılacak
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ÖSYM Başkanından sınav tarihi açıklaması: YKS, 26-27 Haziran'da yapılacak

18.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:15
ÖSYM Başkanından sınav tarihi açıklaması: YKS, 26-27 Haziran'da yapılacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir" dedi.

Halis Aygün, Twitter hesabından ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim."

SINAV TAKVİMİNE ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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