Yks 2021 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Basın Duyurusu
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında Merkez İlçe ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında Merkez İlçe ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Kaynak: Habermetre