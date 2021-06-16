Yks 2021 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Basın Duyurusu
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Yks 2021 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Basın Duyurusu

Yks 2021 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında Merkez İlçe ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07: 00-17: 00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07: 00-15: 30 saatleri arasında Merkez İlçe ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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