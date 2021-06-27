YKS 2021 soruları ne zaman yayınlanacak? YKS-TYT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?

TYT soru ve cevapları bugün merakla bekleniyor. Cumartesi günü düzenlenen ve milyonlarca adayın katılım sağladığı zorlu sınavda ter döken vatandaşlar sınavın ardından puanlarını hesaplayabilmek üzere kitapçığın erişime açılacağı o tarih için bekleyişe geçti. Bu noktada "YKS TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. Peki, YKS 2021 soruları ne zaman yayınlanacak? YKS-TYT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?

135 dakika süren sınavda Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya alanlarında sorular adaylara yöneltiliyor. Kendi alanlarında soruları yapmaları ve sınavı tamamlamaları bekleniyor. Soruların yayınlanıp yayınlanmadığını bekleyen öğrenciler ise "YKS TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. Peki, YKS 2021 soruları ne zaman yayınlanacak? YKS-TYT sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı 2021? İşte detaylar haberimizde…

YKS 2021 SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.