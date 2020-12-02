YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!
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YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!

02.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:47
YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS başvuruları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!

Okulların online olarak devam etmesi sebebiyle öğrenciler, 2021 YKS için ders müfredatını merak ediyor. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 yılında YKS'nin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Başvuruların yapılacağı tarih de açıklanmadı. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili kesin bilgiler için haberimizi takip edebilirsiniz.

YKS MÜFREDATI!

MEB yaptığı açıklamada, 'LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır' denildi.Açıklamada şu detaylar yer aldı;"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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