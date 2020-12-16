YKS 2021 ne zaman? ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması nedir? Üniversite sınavı YKS başvuruları ne zaman?

Her yıl milyonlarca adayın hazırlandığı ve katıldığı YKS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2021 sınav takvimi ile birlikte YKS oturumlarının ne zaman yapılacağı öğrenilmek isteniyor. Peki, 2021 YKS ne zaman? ÖSYM Başkanı YKS 2021 açıklaması nedir? YKS'ye kimler katılabilir?

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı onlarca sınav organize eden ÖSYM'nin, 2021 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. '2021 üniversite sınavı ne zaman?' sorusu, hayallerindeki üniversite için hazırlıklarını sürdüren birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. YKS 2021 ne zaman? ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması nedir?

YKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

ÖSYM BAŞKANI YKS AÇIKLAMASI NEDİR?

Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS),Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29 bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi." diye konuştu.

YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.