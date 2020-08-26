YKS 2020 üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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YKS 2020 üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika: 2020 YKS yerleştirme sonuçları an itibariyle açıklanmıştır. Üniversite adayları çok heyecanlı. Peki hızlı şekilde YKS tercih sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır, yks tercih sonuçları, yks açılımı, yks ne zaman açıklandı, yks yerleştirme sonuçları tüm detaylar haberimizde...

YKS 2020 üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
26.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:30

Merakla beklenen 2020 YKS üniversite tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin siteleri anlık olarak çökmüş durumda. Peki YKS tercih sonuçlarını en hızlı şekilde nasıl öğrenebiliriz sizlere tüm alternatif siteleri paylaşacağız.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü itibariyle yks yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesinden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR? SORGULAMA EKRANI

YKS tercih, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

YKS tercih sonuçları sorgulama : http://sonuc.osym.gov.tr/

Bu site üzerinden YKS yerleştirme üniversite sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hangi üniversiteyi kazanmış olduğunuza bu sitelerden bakabilirsiniz.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (ALTERNATİF SİTE)...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bildiğiniz gibi 2020 YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından üniversiteye kayıt işlemleri yapılacaktır. ÖSYM'nin açıkladığı tarihe göre üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 4 Eylül 2020 Cuma günleri arasında yapılacaktır. Yani 31 Ağustos Pazartesi günü üniversite kayıtları başlayacak olup 4 Eylül Cuma günü sonlanacaktır. Ek olarak elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos Cumartesi ile 2 Eylül Çarşamba günleri arasında yapılacaktır.

YKS AÇILIMI NEDİR?

YKS kısaltmasının açılımı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" demektir.

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