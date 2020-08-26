YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Üniversiye kayıtları için gerekli evraklar nelerdir?
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YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Üniversiye kayıtları için gerekli evraklar nelerdir?

YKS sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği soınuçlar sonrasında Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için gerekli evraklar nelerdir? Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Üniversiye kayıtları için gerekli evraklar nelerdir?
26.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:12

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar,kayıt yaptırmaya hak kazandıkları okula kayıt olacak. Peki, Üniversite kayıtları için gerekli evrakalr nelerdir? Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

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