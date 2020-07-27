YKS 2020 tercih kılavuzu: Sayısal puanla öğrenci alan bölümler ÖSYM, Yükselöğretim Kurumları Sınavı sonuçları 27 Temmuz günü öğrencilerle paylaşıldı. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihlerin hemen öncesinde 2 ve 4 yıllık üniversitelerin sayısal ve sözel bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, sayısal puanla öğrenci alan bölümler hangileri?

Sayısal puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı paylaştığı 2020 tercih kılavuzuna öğrenciler, https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşarak, üniversite taban ve taban puanları hakkında bilgi edinebilecekler. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu... SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aktüerya Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Astrofizik Astronomi ve Uzay Bilimleri Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bahçe ve Tarla Bitkileri Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Basım Teknolojileri (Yüksekokul) Beslenme ve Diyetetik Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilgisayar-Enformatik Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bitki Koruma Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyoenformatik ve Genetik Biyokimya Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Biyosistem Mühendisliği Biyoteknoloji Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Cevher Hazırlama Mühendisliği Çevre Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...