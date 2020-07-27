YKS 2020 tercih kılavuzu: Sayısal puanla öğrenci alan bölümler
ÖSYM, Yükselöğretim Kurumları Sınavı sonuçları 27 Temmuz günü öğrencilerle paylaşıldı. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihlerin hemen öncesinde 2 ve 4 yıllık üniversitelerin sayısal ve sözel bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, sayısal puanla öğrenci alan bölümler hangileri?
Sayısal puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı paylaştığı 2020 tercih kılavuzuna öğrenciler, https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşarak, üniversite taban ve taban puanları hakkında bilgi edinebilecekler. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu...
SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Astronomi ve Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
Bahçe ve Tarla Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Basım Teknolojileri (Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji
Biyoloji Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği