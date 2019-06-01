YKS 2019 ne zaman? YKS sınav giriş belgesi sorgulama

YKS sına başvurularını kısa süre önce tamamlayan öğrenciler, 'YKS sınavı ne zaman? ' sorusunu araştırıyor. Öte yandan ÖSYM, YKS sınav yerlerini açıkladı. İşte YKS sınav giriş belgeleri…

YKS 2019 Sınav Giriş Belgesi

2019 YKS Üniversite sınavına kısa bir süre kala ÖSYM, 3 oturumda gerçekleşecek olan sınavın giriş yerlerine erişimi AİS üzerinden açtı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi(YDT) adaylarının sınava girecekleri yerler belirlendi.

YKS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, söz konusu YKS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecekler.

YKS NE ZAMAN?

Toplamda 3 oturumda yapılacak olan YKS sınavları 15-16 Haziran arasında uygulanacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM'DEN SAAT UYARISINDA BULUNDU

ÖSYM'nin uyarısında, YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS'DE HANGİ KONULAR OLACAK?

3 oturumda yapılacak YKS'nin ilk oturumu TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

AYT'de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT ise; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.