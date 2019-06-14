YKS 2019'a girecek öğrencilere sınava dair öneriler

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) eğitim danışmanı Burak Erdem, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hedefine ulaşamayanlar başka mesleklere yönelecek ya da yeni hedefler belirleyecekler. Öğrencilerin bütün geleceklerini bu sınava bağlamaları, olağanüstü bir durum oluşturmalarına gerek yok." ifadesini kullandı.

Erdem yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Haziran'da düzenlenecek YKS öncesi sınava girecek öğrencilere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Erdem, YKS 2019'da yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin iki aşamalı sınava gireceğini belirterek, sınavın hayatın bittiği nokta olarak düşünülmemesi gerektiğini ve burada çevreye ve aileye çok iş düştüğünü dile getirdi.

Bu sınavın bazı mesleklere ilgi duyan veya yeteneği olan kişileri seçme sınavı olduğunu ifade eden Erdem, "Sınavda hedefine ulaşamayanlar başka mesleklere yönelecek ya da yeni hedefler belirleyecekler. Öğrencilerin bütün geleceklerini bu sınava bağlamaları, olağanüstü bir durum oluşturmalarına gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin var olan düzenlerini bozmamaları gerektiğinin altını çizen Erdem, "Öğrencilere tavsiyem; sınav öncesi yemek, uyku ve ulaşım düzenlerini bozmamalı, son gün yeni ders konularına girmemeliler. Bu zamana kadar ne yaptılarsa onun karşılığını alacaklar" ifadelerini kullandı.

"Tercih döneminde öğrencileri İHÜ'ye bekliyoruz"

Sınav sonrası öğrencileri bekleyen zorlu bir tercih sürecinin olduğunu söyleyen Erdem, şunları kaydetti:

"İHÜ olarak, tercih sürecinde öğrencilere doğru yönlendirmeler yapabilmek ve kariyer yolculuklarında destek olabilmek için 'Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'ni düzenliyoruz. 20-21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde İHÜ Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştireceğimiz zirvenin sloganı 'Üniversite tercihini profesyonellerle yap'. Etkinliğimizde öğrenciler hem İHÜ'yü yakından tanıma hem de uzman kişilerden kariyer konusunda tavsiyeler alma imkanı bulacaklar.

'Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde üniversite adaylarının tercih etmeyi planladığı bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca konferans ve etkinliklerle öğrencilerin karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Öğrenciler bu sayede üniversite ortamını deneyimleme, akademisyenlerle sohbet etme ayrıca; iş, sanat, siyaset, kültür, eğitim ve spor dünyasından önemli isimlerle tanışma şansı bulacaklar. Alanında duayen isimler sahnede gerek günümüz şartlarını gerekse gelecekte kariyerleri ile ilgili neler yapabileceklerini anlatacak. Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, CNN Türk, Yargıtay ve Gençlik ve Spor Bakanlığının üst düzey yöneticilerinin öğrencilerle buluştuğu bir ortam oluşturacağız."

"Öğrencilere tavsiyem, sınavda en iyi bildikleri derslerden ilerlesinler"

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yalçınkaya da, "Geçen yıl ilk sınavda daha çok bilgiye dayalı sorular varken, ikinci sınavda zaman isteyen sorular çıktı. Öğrenciler zaten bir yıldır hazırlık sürecindeler. Onlara tavsiyem; sınavda en iyi bildikleri derslerden ilerlesinler. Bu onlara zaman kazandıracaktır." yorumunda bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Ahmet Ersagun Şahin ise YKS'ye giren ilk dönem öğrencilerden olduğunu belirterek, "Bu bir birikim sınavı olduğu kadar aynı zamanda psikolojik bir süreçtir. Bu süreci kendileri yönettikleri zaman, öğrencilerin çok güzel sonuçlar alacaklarını düşünüyorum. Bunun da en temel kuralı kafalarını sınav stresinden uzaklaştırmalarıdır. Bu sınavdan ne kazanabilirim veya ne kaybedebilirim diye düşünmeleri gerekiyor. Önemli olan bu kazançlar ve kayıplar üzerine yoğunlaşmaları. Üniversite adaylarının bu sınavda kaybedeceği hiçbir şeyi yok. Herkesin önünde uzun bir süreç var ve bu son şansları değil. Tekrar girebilecekleri bir sınavla karşı karşıyalar. Bu sınavdan düşük puan alsalar bile, daha sonraki seneler için önemli bir tecrübe elde etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA