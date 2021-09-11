İlk üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. Ek tercih ne zaman olacak adaylar tarafından araştırılmaktadır. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kalan boş kontenjanlar belli oldu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite 2. tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. tercihler ne zaman 2021? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

YKS ikinci ek tercih tarihlerinin açıklanmasının ardından, ek tercih başvuruları ÖSYM tarafından başlayacak. Boş kontenjanlar için iki kez daha ek yerleştirme yapılmasına karar verilmesiyle gözler ÖSYM AİS üniversite tercih ekranına çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Ancak YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILIR?

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül sonrası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

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