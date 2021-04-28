YK Enerji, kadınlar için meslek edindirme kursları düzenliyor
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YK Enerji, kadınlar için meslek edindirme kursları düzenliyor

YK Enerji, kadınlar için meslek edindirme kursları düzenliyor
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), kadınların öğrenmesine ve üretmesine destek vermeye devam ediyor.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), kadınların öğrenmesine ve üretmesine destek vermeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Enerji ve IC Enerji ortak yatırım iştirakiyle işletilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, santralde çalışanların kızlarına ve eşlerine yönelik meslek edindirme kursları düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ücretsiz kurslar sayesinde kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretime ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Cafer Varol, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını desteklediklerini belirterek, kadın personellerinin yanı sıra çalışanlarının eşlerini ve kızlarını da kapsayan projelere imza attıklarını ifade etti.

Küçük gruplar halinde devam eden kursların toplamda 100 kadına eğitim fırsatı sunduğunu aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Milas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel el sanatları eğitmenleri Şengül Türk İri ve Zübeyde Öztürk öncülüğünde Yeniköy ve Kemerköy Sosyal Site'de ikamet eden kadınlar için tığ örücülüğü, Tokat ahşap baskı ve sepet örücülüğü kursları düzenliyoruz. Hangi alanda eğitim istediklerine kadınlarımız kendileri karar veriyor. Projemizde amacımız, ekonomiye katkı sunmanın desteklenmesinin dışında toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması, öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması, bireylerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi. YK Enerji olarak bu kapsamda projelerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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