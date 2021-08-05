Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor
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Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sürecin başından itibaren santral bölgesinde yangına bütün unsurlarla müdahale edildi ve üretim kademeli olarak durduruldu. Ancak ani bastıran rüzgarın etkisiyle güçlenen yangının santral yerleşkesinin içine girmesinin ardından santral güvenli bir biçimde tahliye edildi. Başarıyla sonuçlanan planlı ve kontrollü tahliye çalışmaları neticesinde 624 çalışanı olan santralde yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Santrallerde yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi bir patlamanın da meydana gelmediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde ekiplerimiz santral sahasına girmiş ve ilk gözlemlerine göre yeni bir risk unsuru tespit edilmemiştir. Soğutma çalışmalarına itfaiye ekipleri tarafından devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Stok sahalarındaki kömürün yandığına ilişkin sosyal medyada yer alan bilgiler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Santralin bölgeye tekrar enerji vermesine yönelik çalışmalar, soğutma çalışmaları ile eşzamanlı olarak devam etmektedir. En kısa sürede tüm ünitelerinin devreye alınması hedeflenmektedir."

Açıklamada, çeşitli mecralarda art niyetli yer alan yangının engellenmediği iddialarının tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu, yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.

Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor
Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar elektrik sağlamasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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