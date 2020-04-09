Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi - Haberler
Koronavirüs, Polis, Kars, Güncel

Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini, yanlarına gelen sokak köpekleri ile paylaşınca İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

09.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:41
Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini, yanlarına gelen sokak köpekleri ile paylaşınca İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Kars'ta da polis ekipleri, kent girişinde kontrollerini artırdı. Otogar mevkisinde önlem alan polis, durdurduğu sürücü ve araçtakilerin kimliklerini kontrol edip, ateşlerini ölçerek, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişileri yakın takibe alan polis, yanlarına gelen sokak köpeklerine de sahip çıktı. Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları, bir taraftan görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları köpeklerle paylaştı. Köpeklerin yanlarından ayrılması ile polisler, çevreyi de temizlemeyi ihmal etmedi.

'GURURLANDIM'Polislerin basında haber olarak yer alması üzerine hayvansever polisleri ve ekip amirini makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tebrik etti. Bu anlamlı davranışlarından dolayı polis memurlarına teşekkür eden Sağdıç, şunları söyledi: "Sosyal medyada, gazete ve televizyonlarda sizlerin yapmış olduğunuz o örnek ve duyarlı davranışlarınızı gördüm. Bu görüntüleri izlerken gururlandım. Orada kendi kumanyanızı yani yiyeceklerinizi sokak köpekleriyle paylaşmışsınız. Sizler bu davranışlarınızla bu zor günlerde herkesi duygulandırdınız. Çünkü bizler bu zor günlerde insanlara 'evde kal' çağrısında bulunuyoruz ve insanlar evlerinde kalıyorlar. Ama hayvanlarda sokakta sahipsiz kalıyor. Dolayısıyla sizlerde 'Biz varız' diyerek bu hayvanlara sahip çıktınız. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlarınızın devam edeceğini de biliyorum. Zaten sizlerin bunu devamlı yaptığınızı da öğrendim. İnsanların evde kaldığı bu günlerde sokaktaki hayvanları aç bırakmamamız lazım. Hepinize başarılar diliyorum."

Emniyet Müdürü Sağdıç, daha sonra polislere çeşitli hediyeler verdi. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Suriyeli kardeşler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Levent Dörter Erkan Petekkaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:04:21. #1.14#
title