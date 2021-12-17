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Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar

Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zeki Algur İlkokulu 1/G sınıf öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde öğlen yemeklerini engelli bireylerle paylaştılar.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zeki Algur İlkokulu 1/G sınıf öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde öğlen yemeklerini engelli bireylerle paylaştılar.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Zeki Algur İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmenleri Taner Öner ve velileri nezaretinde yemeklerini Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ndeki, engelli bireylerle paylaştı. Yapılan uygulama sebebiyle sınıf öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, "Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinliğinde yüreklerini ve yiyeceklerini bizlerle paylaşan başta sınıf öğretmeni Taner Öner olmak üzere sınıf annelerine ve öğrencilerine şahsım, yönetim kurulum ve üye çocuklarım adına en derin sevgilerimizi iletiyorum. Paylaşmanın değeri ve önemini bu gün bir kez daha hissettik" dedi. - TEKİRDAĞ

Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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