Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı - Haberler
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Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Sakarya'da kendisine yiyecek veren polisleri unutmayan sokak köpeği, kilometrelerce ekip otosunun peşinden koştu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kendisine yiyecek veren polisleri unutmayan sokak köpeği, kilometrelerce ekip otosunun peşinden koştu. Durumu fark eden ekipler 'Sarı' ismini verdikleri köpeği severek tekrardan mama verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinin peşine daha önceden besledikleri ve 'Sarı' ismini verdikleri sokak köpeği takıldı. Ekip otosunun peşinden koşan köpeği fark eden polis memurları da aracı durdu. Aracın camına yönelen ve sevgisini gösteren köpeğe kayıtsız kalmayan ekipler, aracı park ederek mama verdi. İçleri ısıtan o anlar ise takdir topladı. - SAKARYA

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Yerel, Haber

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