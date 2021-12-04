Yiyecek içecek bölümü öğrencileri hazırladıkları yemekleri sundular

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri hazırladıkları yemekleri ilçe protokolüne sundu.

Demirci Kaymakamlığı yemekhanesinde uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimi ilçe protokolüne sunmak için bakliyat ürünlerinden menü hazırladı.

Tahıllar ve Bakliyat dersi konusu kapsamında yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğretmeni Cihan Dağdeviren koordinesinde sucuklu kuru fasulye, meyhane pilavı, barbunya, tavuk suyu çorba ve pilaki yapıldı.

Öğrenciler daha sonra hazırladıkları lezzetli yemekleri Kaymakamlık yemek salonunda Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ve Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Müdürü Mehmet Taştekin'e servis etti.

Müdür Mehmet Taştekin yaptığı açıklamada, salgın sebebiyle 2 yıldır uygulamalı ders veremediklerini belirterek, "Şu anda öğrencilerimiz kaymakamlık makamının üst katındaki yemekhaneyi atölye olarak kullanıyorlar. Öğrencilerimiz bu bölümde olmaktan çok mutlular. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle yiyecek içecek hizmetlerindeki kaliteyi arttıracaklar." dedi.

Bölüm öğretmeni Cihan Dağdeviren ise 3 sınıfta 62 öğrencinin eğitim aldığı bölümde yüz yüze eğitimin başlamasıyla dersleri uygulamalı olarak yapabildiklerini, bugün de öğrencilerinin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğunu anlattı

Belediye Başkanı Selçuk ise yemeklerin oldukça lezzetli olduğunu belirterek, "Okulu bitirip iş hayatında yer aldıklarında profesyonel olarak hizmet verebileceklerini de görmüş olduk." dedi.