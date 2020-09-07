Yiyecek bulmaya çalışan sürü halindeki dağ keçileri mahalleye indi Yiyecek bulmaya çalışan sürü halindeki dağ keçileri mahalleye indiHAKKARİ'de aç kalan dağ keçileri, Sümbül Mahallesi'nde yiyecek bulmaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yiyecek bulmaya çalışan sürü halindeki dağ keçileri mahalleye indi

HAKKARİ'de aç kalan dağ keçileri, Sümbül Mahallesi'nde yiyecek bulmaya çalışırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dağ keçileri, mahallenin girişindeki alanda otladıktan bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Hakkari'de kavurucu sıcaklar insan hayatını olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hakkari'nin 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde yaşayan dağ keçileri, kent merkezi girişindeki Sümbül Mahallesi'ne indi. Sürü halindeki dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde dağ keçilerinin yeşil alanlara inerek, bir süre otladığı, ardından da yeniden zirvelere doğru giderek, gözden kayboldukları görülüyor.

Kaynak: DHA