Yiyecek bulmak için iki saat yürüyen yaşlı adama polis ve jandarma kucak açtı Yiyecek bulmak için iki saat yürüyen yaşlı adama polis ve jandarma kucak açtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünden yiyecek bulmak için yaklaşık 2 saat yürüyerek Ören kavşağına gelen Recep Uyucu'ya(62) polis ve jandarma ekipleri kucak açtı.

Yiyecek bulmak için iki saat yürüyen yaşlı adama polis ve jandarma kucak açtı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünden yiyecek bulmak için yaklaşık 2 saat yürüyerek Ören kavşağına gelen Recep Uyucu'ya(62) polis ve jandarma ekipleri kucak açtı. Karnı doyurulan ve yiyecek verilen Uyucu, ekiplerce evine bırakıldı. İlçeye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, sakat ayağıyla yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Yiyecek almak için evden çıktığını söyleyen Uyucu, polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı. Uyucu'ya ihtiyacı olduğu zaman arayabileceği numaralar hakkında bilgi verildi. Kaynak: DHA