Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti - Haberler
Jandarma, Polis, Güncel

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı.

12.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:21
Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı. 2 saatlik yürümenin ardından denetim yapan güvenlik görevlilerin durdurduğu Uyucu, ekipler tarafından alışverişi yapılarak eve bırakıldı.

Ereğli'ye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, ayağından rahatsız olmasına rağmen alışveriş yapmak için yaklaşık 2 saat yürüdü. Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durdurulan Uyucu, evden yiyecek almak için çıktığını söyleyince polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı.Polisler, Uyucu'ya Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarını vererek, ihtiyacı olduğu zaman arayabileceğini söyleyip, evden ayrıldı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti:...
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Türkiye, yeni güne 3 farklı bölgedeki depremlerle başladı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Boris Johnson Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Esra Balamir Levent Yamanel Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İyi Parti İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 19:57:52. #1.15#
title