Yiyecek arayan ayılar güvenlik kamerasına yakalandı

Sivas'ta, yiyecek aramak için bir güneş enerji santrali yanına gelen üç ayı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Çelebiler köyü mevkisinde bulunan güneş enerji santraline gece saatlerinde gelen üç ayı çevrede yiyecek aradı. İkisi yavru olan ayılar bir süre etrafta gezindikten sonra arazide gözden kayboldu.

Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde bir süre etrafta gezinen ayıların daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Güneş enerji santrali işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geldiğini söyledi. Özellikle ayıların bölgede sıklıkla görülmeye başladığını dile getiren Göldağ, "Sahamızın içerisine giriyorlar. Burada hem güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz." dedi.

Santralde harekete duyarlı çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu aktaran Göldağ, bölgeye gelen ayı ve kurtların güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını ifade etti.

Zaman zaman kurtların da bölgede görüldüğünü ancak bu yıl ilk kez santrale ayıların geldiğini dile getiren Göldağ, yetkililerden bu konuda yardım beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA