Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında
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Ilgaz Dağı, Çankırı, Güncel

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasındaÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

11.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

ÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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