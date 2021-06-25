Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
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Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi

Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Güncel

BURSA Uludağ'da yiyecek arayan bir ayının çöp konteynerini sürükleyip, devirdiği anlar kamerayla görüntülendi.

BURSA Uludağ'da yiyecek arayan bir ayının çöp konteynerini sürükleyip, devirdiği anlar kamerayla görüntülendi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da Sarıalan bölgesine gelen yavrularıyla birlikte gelen ayı, yiyecek aradı. Ayı, çöp konteynerini sürükleyip, devirdi. O anlar, bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.Sarıalan'daki iş yeri sahipleri, zaman zaman benzer görüntülere rastlandığını söyledi.


Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi
Yiyecek arayan ayı, çöp konteynerini sürükleyip devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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