Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınlarına kadar inen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Hayvan sever vatandaşlar tarafından görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Bilinçsiz avcılar dolayısı ile ailenin görüldüğü yer ise gizli tutuluyor. Kaynak: İHA