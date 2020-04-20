Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi
Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
20.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:23
Yiyecek arayan 'Ayı ailesi' böyle görüntülendi
Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınlarına kadar inen anne ayı ve 2 yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Hayvan sever vatandaşlar tarafından görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Bilinçsiz avcılar dolayısı ile ailenin görüldüğü yer ise gizli tutuluyor.
Kaynak: İHA