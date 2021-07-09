Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
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Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada Yiyecek arayan ayılar Uludağ'da yerleşime indi Uludağ'da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti.

Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

Yiyecek arayan ayılar Uludağ'da yerleşime indi

BURSA - Uludağ'da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bisiklet yarışı sonrası çöplerde kalan yiyeceklerle kendilerine ziyafet çeken ayılar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada
Yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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